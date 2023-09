Een raketaanval verstoorde woensdag het leven in de Oekraïense stad Kastjantynivka, in de regio Donetsk. Een Russische raket trof midden op de dag een markt en verschillende winkels. Het gevolg: zeker zeventien doden, onder wie een kind, en meer dan dertig gewonden. Daarachter: veel families in rouw. Ook raakten tientallen winkels, een bank en een appartementencomplex beschadigd.