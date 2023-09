Het was „logisch” dat de eerste kabinetten-Balkenende zo’n twintig jaar geleden de bestrijding van fraude met uitkeringen aanscherpten, zegt demissionair premier Mark Rutte in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. In die tijd was hij staatssecretaris van Sociale Zaken, en onder meer verantwoordelijk voor fraudeaanpak.