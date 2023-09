De persoon die woensdagavond om het leven is kwam door een brand in een psychiatrische kliniek in het Zuid-Hollandse Poortugaal was een vrouw die daar werd behandeld. Over haar identiteit is nog niets bekendgemaakt. De zorginstelling Fivoor, waar de vestiging onder valt, spreekt donderdag van „een vreselijke situatie die ons diep raakt”.