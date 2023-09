Justitie eist in hoger beroep 3 tot 5 jaar cel voor havenbrand

Voor het hof in Den Bosch zijn donderdag celstraffen van drie tot vijf jaar geëist tegen drie mannen die verdacht worden van het veroorzaken van een grote havenbrand in het Limburgse Ohé en Laak op 10 december 2014. De drie zouden volgens de advocaat-generaal betrokken zijn bij branden in drie woonboten. Het Openbaar Ministerie (OM) was onder meer in hoger beroep gegaan omdat een van de verdachten, Henk V., in 2018 door de rechtbank was vrijgesproken van betrokkenheid.