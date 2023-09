Staten Utrecht stemmen voor 2035 als stikstofdoel natuur

Een meerderheid van de Provinciale Staten in Utrecht heeft een motie gesteund waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) 2030 los te laten als jaar waarin 74 procent van de stikstofgevoelige natuur binnen de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) moet vallen. De motie was ingediend door JA21, SGP, BBB en 50PLUS. 24 Statenleden stemden voor en 22 tegen tijdens een vergadering over het coalitieakkoord van de samenwerkende partijen GroenLinks, PvdA, D66, VVD en CDA.