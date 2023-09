Pieter Omtzigt maakt zich grote zorgen over de overheid die „steeds meer” weet over de burger, terwijl de burger „steeds minder” weet over de overheid. „De balans begint ernstig zoek te raken”, betoogde de lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract (NSC) in de Binnenhoflezing. Een totalitaire staat is volgens de politicus „dichterbij dan velen denken, zelfs in westerse democratieën”.