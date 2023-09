UNICEF: stijging onbegeleide kinderen in noodopvang zorgwekkend

Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en andere kinderen in Ter Apel en de noodopvang is de afgelopen weken flink gestegen. Waren er op 3 juli nog 3378 kinderen in de noodopvang, van wie 1591 amv’s, 28 augustus lagen die aantallen op respectievelijk 3969 en 1844. In Ter Apel zitten bovendien ruim 180 amv’s. Dat meldt UNICEF op basis van nieuwe informatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Nidos, de organisatie die het voogdijschap uitvoert, en het ministerie van Justitie en Veiligheid.