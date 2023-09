Een 48-jarige fietser uit Heerhugowaard is dinsdagmiddag in het Noord-Hollandse Oterleek overleden door een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde rond 13.30 uur op de Dorpsstraat in het dorp in de buurt van Heerhugowaard. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar de hulp mocht niet baten.