We zaten buiten op het terras met een prachtig uitzicht over het water. De ambiance van het restaurant was weldadig en het eten was als een zalfje op je tong. Tegenover me zat een goede vriendin die me lachend aankeek. Ik slaakte een zucht van ontspanning en zei: „Zo’n locatie kun jij alleen maar uitkiezen. Hoe kom je er weer bij?”