Het personeelstekort is een belangrijke oorzaak van de toename van burn-outklachten onder jonge werkenden in het onderwijs. Een woordvoerder van de PO-Raad ziet dat startende leraren geneigd zijn „veel hooi op de vork te nemen” en nog moeten leren hoe ze hun werk doseren. Maar doordat er een nijpend tekort is aan leraren, zijn er vaak niet genoeg mensen om ze dat te leren.