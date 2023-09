De Rijn is nog steeds veel sterker vervuild dan drinkwaterbedrijven graag zouden zien. Meer dan zestig stoffen in het water van de belangrijke rivier overschreden vorig jaar de streefwaarden die Europese waterbedrijven hebben vastgesteld, meldt het samenwerkingsverband RIWA-Rijn in het jaarrapport over 2022. Het gaat veelal om chemicaliën van de industrie en medicijnresten.