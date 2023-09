Studenten die langer over hun studie doen, kunnen toch in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag als hun ouders een laag inkomen hebben. Dat meldt demissionair minister Carola Schouten (Armoedebeleid). In het oorspronkelijke voorstel om ook studenten via deze toeslag te helpen met de sterk gestegen energierekening, zou deze groep nog worden uitgesloten.