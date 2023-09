ASML-topman Wennink bezorgd over ‘gebrek aan visie’ overheid

Nederland en de rest van Europa dreigen achterop te raken in de wereld, vreest ASML-topman Peter Wennink. Om dat te veranderen is volgens hem een duidelijke visie nodig van de overheid, maar die mist hij. „We hebben veel losse oplossingen, maar die zijn niet met elkaar verbonden”, zei de bestuursvoorzitter van de belangrijke chipmachinefabrikant maandag op de TU Eindhoven. „De overheid moet een langetermijnvisie geven. Die is er niet, het ontbreekt aan focus.”