Beleggers lijken in alle rust te kunnen beginnen aan de eerste volledige week van een nieuwe beursmaand. Het cijferseizoen is vrijwel ten einde, met deze week alleen postkluisjesbedrijf InPost en biotechnoloog Vivoryon die hun resultaten over het tweede kwartaal bekend zullen maken. In de Verenigde Staten blijven de beurzen maandag nog gesloten vanwege de Amerikaanse Dag van de Arbeid.