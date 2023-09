Op de luchthaven van het Brabantse Budel is de piloot van een klein eenmotorig vliegtuig met de schrik vrijgekomen nadat zijn toestel in brand was gevlogen. Het toestel stond ten tijde van de brand op de start- en landingsbaan. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan en of dat is uitgebroken tijdens een vlucht is nog niet bekend.