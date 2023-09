Ziekenhuizen in Hongkong hebben zeker 55 mensen met verwondingen behandeld in de nasleep van de tyfoon Saola. Dat zeggen de autoriteiten, die ook melding maken van vele tientallen omgevallen bomen en meerdere overstromingen. Meer dan vijfhonderd personen zochten een veilig heenkomen in noodopvanglocaties in de metropool.