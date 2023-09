Vijf Poolse verdachten in een grote strafzaak in de rechtbank in Zwolle zouden zijn aangestuurd door een van de hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries. Volgens de getuige met codenaam 5089 uit die zaak is het vijftal naar Den Haag gehaald om een „Poolse maffia” op te bouwen.