De 20-jarige Leon A. uit Rotterdam heeft voor de rechtbank bekend dat hij 28 november vorig jaar een explosief heeft geplaatst bij het Surinaamse afhaalrestaurant Lobi BBQ aan de Hoefkade in Den Haag. Hij zweeg over verdere details „vanwege de eigen veiligheid”. Ook medeverdachte Xavierno L. uit Capelle aan den IJssel was niet spraakzaam.