Wolvenexperts: wij kunnen wolf op Hoge Veluwe nu niet volgen

Wolvenexperts kunnen op dit moment niets met zekerheid zeggen over de te tamme wolf die rondloopt in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dat komt doordat de parkdirectie niet meewerkt aan het landelijke monitoringsplan waarmee alle wolven in Nederland in de gaten worden gehouden, behalve die in het nationale park. De provincie Gelderland zou met de parkdirectie moeten regelen dat er in het park onderzoek kan worden gedaan, om antwoorden te krijgen op vragen die de rechter vrijdag heeft opgeworpen, zegt wolvendeskundige Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.