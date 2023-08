De provincie Zuid-Holland vindt de doordeweekse werkzaamheden aan het spoor lastig voor reizigers en bedrijven, maar ook noodzakelijk. Spoorbeheer ProRail kondigde donderdag aan veel vaker overdag en doordeweeks onderhoudswerkzaamheden te gaan doen in plaats van vooral ’s nachts, in het weekend en in de vakantieperiodes.