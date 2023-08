De historische glas-in-loodramen in de Grote Kerk in Dordrecht zijn opnieuw aan restauratie toe. Het lood moet worden vervangen. De totale kosten bedragen circa 1,5 miljoen euro. Zo’n vijftien ramen verkeren in slechte staat. Door vervuiling, weersinvloeden en ouderdom is het loodwerk aangetast, verzakken de ramen en is lekkage ontstaan.