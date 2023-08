OM eist cel- en werkstraf tegen verzorger na overlijden cliënt

Exact een jaar na het overlijden van een 53-jarige zorgbehoevende bewoner van zorginstelling Bartiméus in Doorn heeft het Openbaar Ministerie woensdag een werkstraf van 120 uur geëist tegen een 33-jarige zorgmedewerker uit Utrecht die hem die nacht tijdig hulp had moeten verlenen. De officier van justitie eiste daarnaast een celstraf van 150 dagen, waarvan 52 dagen voorwaardelijk. De geëiste celstraf zat de verdachte al in voorarrest uit.