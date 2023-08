De provincie Noord-Holland heeft te gemakkelijk een vergunning afgegeven voor de bouw van een nieuwe biomassacentrale in Diemen. Voordat de bouw kan beginnen, moet onderzoek worden gedaan naar de milieueffecten. Dat is ten onrechte niet gebeurd, oordeelt de Raad van State in een woensdag verschenen uitspraak. De hoogste bestuursrechter heeft daarom de omgevingsvergunning vernietigd.