D66, GroenLinks, de Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK zijn bereid om met elkaar te onderhandelen over een coalitie in Den Haag. Dat is de „uiteindelijk laatst overgebleven meerderheidsvariant”, is de eindconclusie van verkenner Arie Slob. Hij heeft de afgelopen tijd geprobeerd een nieuw college te vormen, na de val van de vorige coalitie.