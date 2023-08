De beruchte Russische leider van de Wagnerhuurlingen, Jevgeni Prigozjin, is begraven in zijn geboorteplaats Sint-Petersburg. Het was een uitvaart in besloten kring, meldt zijn persdienst. Anderen die afscheid willen nemen, kunnen dat op de begraafplaats doen. Waarnemers verwachten dat het graf een bedevaartsoord kan worden.