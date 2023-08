18 jaar cel en tbs geëist voor doden rugbyster in Den Haag

In hoger beroep is achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 43-jarige man die mei 2021 een 23-jarige vrouw zou hebben gedood. Ferry T. zou rugbyster Renée Barendregt hebben doodgestoken en daarna haar lichaam in brand hebben gestoken. De eis is gelijk aan de straf die de rechtbank in Den Haag vorig jaar oplegde. T. ging tegen die veroordeling in hoger beroep, dat werd dinsdag in het gerechtshof in Den Haag behandeld.