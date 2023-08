Voorgangers van christelijke gemeenten hebben vrijmoedigheid nodig, vindt ds. W.L. van der Staaij. „Die is nodig met het oog op jongeren en ouderen die opgroeien in een inclusieve samenleving, waarin er amper ruimte is voor de exclusieve boodschap dat er onder de hemel geen andere naam is gegeven door welke wij moeten zalig worden dan de Naam van Jezus.”