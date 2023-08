Bij een mishandeling aan de Siemelinksweg in Deventer is zondagavond een 57-jarige man uit Laag-Soeren om het leven gekomen. De man was betrokken bij een ruzie die plaatsvond bij een wegens werkzaamheden afgezette weg, toen hij onwel werd. Er is nog een poging gedaan om hem te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.