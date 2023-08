Driehonderd mensen zochten in Apeldoorn naar vermiste man

Zo’n driehonderd vrijwilligers hebben zondag in Apeldoorn naar een vermiste man gezocht, laat een woordvoerder van het Coördinatie Platform Vermissing (CPV) weten. De zoektocht begon om 11.00 uur aan de Landgoedlaan en is rond 18.30 uur gestaakt, aldus de woordvoerder. Of en wat er gevonden is wordt alleen met de politie gedeeld. Samen met de politie en de familie wordt later besloten of er eventueel nog een volgende zoekactie wordt georganiseerd, aldus het CPV.