De Chinese president Xi Jinping heeft tijdens een zeldzaam bezoek aan Xinjiang de „zwaarbevochten sociale stabiliteit” in die Chinese regio geprezen. Mensenrechtenorganisaties en onder meer de Nederlandse Tweede Kamer beschuldigen China ervan in Xinjiang een genocide op de Oeigoerse bevolking uit te voeren. Xi hield zaterdag een toespraak en presenteerde zijn beleid in de regio als een succes.