Wespenstichting breekt een lans voor sociale wespen

In Nederland leven ongeveer vijfhonderd wespensoorten. Daarvan zijn er ongeveer tien die nesten maken. Van die tien zogenoemde sociale wespensoorten zijn het alleen de twee soorten limonadewespen die een voorkeur voor zoetigheid hebben en die dus overlast veroorzaken. Van de andere soorten hebben mensen geen last, terwijl de dieren wel een nuttige rol in de natuur vervullen. Verdelgen van de nesten van deze wespen, wat heel vaak gebeurt, is daarom totaal onnodig, vindt de Wespenstichting.