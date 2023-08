Van der Staaij waarschuwt voor simpele oplossingen in de politiek

Vertrekkend partijleider van de SGP Kees van der Staaij waarschuwt voor te simpele oplossingen in de politiek. De vertrekkend nestor van de Tweede Kamer heeft het dan vooral over de problemen met de uitvoering van beleid, die bijvoorbeeld weer leiden tot veel bureaucratie in de zorg. Hij vindt dat het veel meer over dit soort problemen moet gaan in plaats van over „mooi nieuw beleid en allerlei andere zaken die gelijk tot de verbeelding spreken”, zegt hij bij Op1.