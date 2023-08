Demissionair premier Mark Rutte zegt dat hij de vertrekkende SGP-voorman Kees van der Staaij „zeer gaat missen en ik denk dat we hem allemaal gaan missen, want je kunt niet om hem heen”. Rutte sprak tijdens zijn wekelijkse persconferentie, vlak nadat bekend was geworden dat het langst zittende Kamerlid na de komende verkiezingen in november ook gaat stoppen.