Van der Staaij was rolmodel voor jonge generatie SGP’ers

De mededeling van SGP’er Kees van der Staaij dat hij na de verkiezingen niet meer terugkeert in de Kamer en dus ook stopt als partijleider zal door de meeste SGP’ers met gemengde gevoelens zijn begroet. Aannemelijk is dat waardering en begrip daarbij de boventoon zullen voeren. Een vertrek doet vaak even pijn, maar die wordt in dit geval verzacht doordat Van der Staaij de partij straks bepaald niet achterlaat in een staat van verwarring of ontreddering.