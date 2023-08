Big Bazar krijgt van de rechter in Leeuwarden tijd om afspraken te maken met schuldeisers en te reorganiseren. Daarvoor is een speciale afkoelingsperiode afgekondigd. Door de bescherming komen alle recent door schuldeisers ingediende faillissementsaanvragen voor de koopjesketen tijdelijk in de wacht te staan, heeft de rechter in Leeuwarden bepaald.