Vermogensbeheerder Bouwinvest heeft twee huurders jarenlang te veel geld gevraagd en moet dat terugbetalen. Dat oordeelt de rechtbank Amsterdam in een vonnis waar zakenblad Quote als eerste over schreef. Bouwinvest verhoogde de huur tussen 2005 en 2022 met bijna 700 euro, maar toen de huurders hun woning dreigden te moeten verlaten wegens een betalingsachterstand bleek het huurcontract niet in orde.