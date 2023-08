Shell spendeert te veel geld aan aandeelhouders en dat gaat ten koste van investeringen in vergroening. Dit zegt kenniscentrum SOMO in een nieuw rapport. Ook investeert het olie- en gasconcern nog steeds te veel in fossiele brandstoffen. Shell kan zo niet de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs halen, maar ook niet zijn eigen doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn, concludeert SOMO.