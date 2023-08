De Brabantse gemeente Cranendonck haalt volgende week bankjes weg in het centrum van Maarheeze en plaatst tijdelijk camera’s in het winkelgebied van het dorp. De maatregel moet de veiligheid vergroten, aldus de gemeente. Maarheeze heeft veel last van asielzoekers uit het azc in het naburige Budel. Met name zogenoemde veiligelanders zorgen er voor veel overlast en criminaliteit.