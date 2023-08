Keer op keer was het raak de afgelopen tijd: demonstranten zwaaiden met een brandende Koran in de lucht, of scheurden bladzijden uit het boek. Hoe kijken moslims hiernaar? Muhsin Köktas, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO): „Waar blijven waarden als respect en fatsoen?”