Onderzoek naar bodem Demkabocht in Amsterdam-Rijnkanaal

Rijkswaterstaat laat volgende week grond- en waterbodemmonsters nemen in de zogenoemde Demkabocht in het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Op de oever van de Demkabocht stond vroeger staalfabriek Demka, die waarschijnlijk voor vervuiling van de grond en de waterbodem heeft gezorgd. Nu Rijkswaterstaat de scherpe bocht gaat verbreden moet eerst onderzoek worden gedaan naar de mate van vervuiling, waarna er gesaneerd zal worden. Vanwege de waarschijnlijke vervuiling werken de onderzoekers in beschermende kleding, aldus de dienst.