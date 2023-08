Consumenten iets pessimistischer in augustus

Consumenten waren in augustus een fractie pessimistischer over de economie dan een maand eerder. De stemming onder consumenten is daarmee al ruim vier jaar onafgebroken negatief, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli bleef het consumentenvertrouwen nog ongewijzigd na een lichte verslechtering in juni. Het oordeel over het economische klimaat verslechterde in augustus iets, terwijl de koopbereidheid van consumenten onveranderd bleef.