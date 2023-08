Onderzoeksmethode verbaast ontvangers OM-brief klimaatprotest

Twee burgers die het verwijt van het Openbaar Ministerie (OM) hebben gekregen dat ze bij een klimaatprotest op Schiphol de wet hebben overtreden, terwijl ze daar naar eigen zeggen helemaal niet waren, zijn verbijsterd over de onderzoeksmethode. Bestuurskundige Kirsten Verdel en voormalig directeur van Greenpeace Nederland Anna Schoemakers vertellen het ANP over hun ervaringen. Verdel: „Het is heel bijzonder welke stappen zijn gezet.”