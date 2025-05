Verdachte brandstichting die crashte met auto later aangehouden

De politie heeft een 40-jarige man uit de gemeente Wijdemeren aangehouden die verdacht wordt van het veroorzaken van een explosie en brandstichting aan de Kerklaan in Kortenhoef. Nadat hij was gevlucht, crashte hij met een auto in Hilversum. Hij wist aanvankelijk te ontkomen, maar is uiteindelijk dinsdagavond aangehouden, meldt de politie woensdag.