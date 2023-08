Adyen hoorde dinsdag opnieuw bij de verliezers op de beurs in Amsterdam. De betalingsverwerker zag in de afgelopen drie handelsdagen al ongeveer de helft van zijn beurswaarde verdampen door de tegenvallende resultaten van de voormalige beurslieveling. Sommige kenners denken dat Adyen ondanks die koersdaling nog steeds te duur geprijsd is, bijvoorbeeld als je de koers vergelijkt met die van branchegenoten als PayPal en Worldline.