Microsoft wil met nieuwe beloftes goedkeuring overname Activision

Microsoft heeft nieuwe toezeggingen gedaan om toestemming te krijgen voor de overname van Activision Blizzard, uitgever van games als Call of Duty en World of Warcraft. Daarmee hoopt het softwareconcern een einde te maken aan een Britse blokkade voor de deal ter waarde van 69 miljard dollar. Microsoft belooft onder andere om vijftien jaar lang af te zien van de rechten op games van Activision die via de cloud worden gestreamd.