Donald Trump geeft zichzelf donderdag aan in Georgia, waar hij verdacht wordt van verkiezingsinmenging. De oud-president liet op zijn sociale medium Truth Social weten dat hij zich bij de gevangenis in Fulton County zal melden voor zijn arrestatie. Zijn aankondiging volgde kort op de mededeling van de rechter dat de borgtocht voor Trump is vastgesteld op 200.000 dollar (ruim 183.000 euro).