Vader overleed plotseling, nog voor zijn 25-jarig jubileum als predikant. „Ik kan nog steeds niet begrijpen dat ik veertig jaar in het ambt mag dienen”, zegt de hersteld hervormde ds. J.W. van Estrik in de woonkamer van zijn bungalow, vlakbij het strand van Ouddorp. „Predikanten zijn maar poppetjes die even meelopen.”