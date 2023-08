In het Amsterdamse Vondelpark wordt zondag de moord op Kerwin Duinmeijer herdacht, die veertig jaar geleden plaatsvond. Op 20 augustus 1983 stak een skinhead de toen 15-jarige Antilliaanse jongen dood in het centrum van de hoofdstad. Dit werd gezien als de eerste racistische moord in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.