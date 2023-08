In het Jordaanse parlement wordt sinds enige tijd gediscussiëerd over vrouwenrechten. Met name vertegenwoordigers van het met de Jordaanse Moslimbroeders verbonden Islamitisch Actie Front zijn tegen iedere verandering, omdat het familierecht gebaseerd is op het islamitisch recht of de sharia. In Jordanië ligt volledige gelijkheid van mannen en vrouwen voor de wet extra gevoelig.