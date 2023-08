De politie is op zoek naar een man, vrouw en twee kinderen van naar schatting twaalf jaar oud in verband met een overval op een oudere vrouw in haar woning in de Hanenburglaan in Den Haag. Het viertal is er met een buit vandoor gegaan, de bewoonster is niet gewond geraakt, maar wel „enorm geschrokken”, meldt de politie.